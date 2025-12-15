Еще 14 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 8 декабря по 12 декабря 2025 года комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 14 закупок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Среди них, например, закупки для нужд учреждений здравоохранения Московской области (на поставку медицинских перчаток, изделий медицинского назначения для исследования уровня глюкозы в крови, расходных материалов для эндоваскулярных периферических сосудистых вмешательств и пр.).

Также на прошлой неделе опубликованы закупки на выполнение работ по строительству новых блочно-модульных котельных в округах: Дмитровский и Чехов. Капремонт котельных запланирован в округах: Шаховская и Дубна. Работы будут выполняться по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» предстоят работы по капремонту в семейном центре «Можайский» в Можайском муниципальном округе Московской области и центре социального обслуживания и реабилитации «Коломенский» в городском округе Коломна Московской области.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе (ЕИС) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.