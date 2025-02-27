Эмин Агаларов: дальнейшая судьба «Крокус Сити Холла» остается неопределенной

Дальнейшая судьба разрушенного из-за теракта концертного зала «Крокус Сити Холл» в Красногорске сейчас еще остается неопределенной, сообщил президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов.

«Концертный зал стоит в полуразрушенном состоянии. Насколько мне известно, губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с тем, что зал восстановлен не будет», — сказал Агаларов в беседе с РИА Недвижимость.

По его словам, если бы его отец, владелец Crocus Group Араз Агаларов решил восстанавливать концертный зал, то на это потребовались бы огромные финансовые ресурсы, примерно десятки миллионов долларов. Но такие деньги «неоткуда взять».

Он добавил, что концертный зал был рода якорем, привлекающим посетителей в том числе в «Крокус Сити». Но приносящим доход заведением он не являлся.

Теракт в концертном зале произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по людям и подожгли зрительный зал. В результате теракта погибли 145 человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что созданием мемориала в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле» займется собственник концертного зала.

«Собственник занимается этим. Это все-таки частная собственность», — подчеркнул глава региона.