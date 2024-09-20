Здание квартиры-музея Кржижановского в Москве получит архитектурную подсветку

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Здание мемориальной квартиры-музея советского государственного деятеля и ученого-энергетика Г. М. Кржижановского в центре Москвы получит архитектурно-художественную подсветку, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

«Разработали спецпроект организации освещения особняка на Садовнической улице, в котором располагается музей-квартира», — заявил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты завершат работы до конца текущего года. главная задача — подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое относится к архитектуре русского классицизма первой трети XIX.

Заммэра подчеркнул, что всего энергетики установят по верхнему контуру особняка более 80 осветительных приборов с энергоэффективными светильниками. Это позволит выделить светом главный вход, балкон по центру и окна.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что грамотно акцентировать детали и элементы столичных сооружений позволяет новое освещение, которое имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета. Благодаря принятой концепции освещенности в столице создается единое световое пространство.

Бирюков добавил, что за 13 лет уровень освещенности Москвы вырос в 2 раза, количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в 4 раза. На сегодняшний день мегаполис освещают более 1 млн энергоэффективных светильников, которые позволяют значительно снижать потребление электроэнергии.