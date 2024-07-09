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Элеваторный комплекс на 75 тыс тонн зерна построят в Шаховской

В городском округе Шаховская Московской области ООО «Агроинновация» запускает реализацию проекта строительства элеваторного комплекса по приему и очистке зерна. Новое предприятие обеспечит объем хранения более 75 тысяч тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что компания ООО «Агроинновация» успешно получила разрешение на строительство комплекса с участком. Инвестор планирует осуществить мукомольную переработку на элеваторе, что в дальнейшем позволит увеличить объем производства и повысить эффективность работы предприятия.

Планируемый объем инвестиций в проект составляет 1 млрд рублей. Строительство производства по предварительным расчетам создаст порядка 150 дополнительных рабочих мест в городском округе. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на март 2025 года.

Компания «Агротеновация» специализируется на выращивании зерновых культур, с основным направлением работы по выращиванию яровой пшеницы. В прошлом году сотрудники компании посеяли 2619 га яровой пшеницы, однако из-за неблагоприятных погодных условий было убрано только 1991 га. Несмотря на это, общий сбор урожая составил 8054,2 тонн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать сельхоз производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.