Электронные услуги в недвижимости стали доступнее в Подмосковье

В марте 2024 года в Подмосковье было подано более 162 тысяч заявлений на учет и регистрацию объектов недвижимости. Из них около 38 тысяч заявлений были на кадастровый учет, а более 111 тысяч - на государственную регистрацию прав, сообщает министерство жилищной политики Московской области.

Единой процедурой учетно-регистрационных действий было зарегистрировано около 14 тысяч объектов недвижимости. Было подано более 12 тысяч заявлений на регистрацию ипотеки, из которых более 85% были поданы в электронном виде. На регистрацию договоров долевого участия поступило более 5 тысяч заявлений, причем более 93% из них были поданы в электронном виде.

В настоящее время срок регистрации прав на жилые помещения по заявлениям, поданным в электронном виде, включая ипотечные сделки, составляет 24 часа на территории Московской области. В регионе были сокращены сроки осуществления государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на социально значимые объекты недвижимости, многоквартирные дома и объекты бытовой недвижимости.

«Одной из ключевых задач управления является предоставление государственных услуг оперативно и качественно. Электронные сервисы Росреестра становятся все более удобными и популярными с каждым годом. Граждане и организации могут получать различные услуги через официальный сайт Росреестра, включая регистрацию договоров долевого участия в строительстве», - отметила начальник отдела организации и контроля Ольга Козлова.



По итогам первого квартала текущего года на учетно-регистрационные действия в управление Росреестра по Московской области поступило > 430 тыс. заявлений:

— На регистрацию ипотеки подано > 32 тыс. заявлений, из которых 85% — в электронном виде.

— На регистрацию ДДУ поступило > 13 тыс. заявлений, из которых > 93% в электронном виде.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.



«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.