Экспозиция трехкомнатных квартир в российских новостройках за год выросла на 40%

В крупных городах страны за год изменилось предложение первичного жилья разной комнатности, больше всего увеличилась экспозиция трехкомнатных квартир, сообщили РИАМО в пресс-службе «Авито Недвижимости».

«В сравнении с прошлым годом на первичном рынке недвижимости наиболее заметно выросло предложение крупных форматов жилья. Вероятно покупатели стали чаще делать выбор в пользу более доступных по стоимости вариантов, в результате чего квартиры меньшей комнатности быстрее уходили из экспозиции», — сказал управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

В категории однокомнатных квартир предложение выросло на 30%, двухкомнатных — на 37%, трехкомнатных — на 40%, студий — на 34%.

При этом доля «однушек» в общем объеме предложения уменьшилась с 38% до 37%. Средняя стоимость такого жилья в новостройках страны в августе этого года составила 6,6 млн рублей. Самые дорогие квартиры продают в Сочи (16,1 млн рублей) и Москве (15,2 млн рублей). Самые дешевые — в Ульяновске (3,7 млн рублей) и Брянске (3,8 млн рублей).

Доля квартир-студий в августе, по сравнению с прошлым годом, не изменилась и составила 14%. Средняя стоимость малогабаритного жилья — 5,3 млн рублей. Дорогие студии реализуют в Сочи (11 млн рублей) и Москве (10 млн рублей), а самые дешевые — в Саратове (2,4 млн рублей) и Ульяновске (2,8 млн рублей).

Двухкомнатной является каждая третья квартира в новостройке, их доля составила 33%, как и в прошлом году. В среднем по стране стоимость таких квартир составила 9,4 млн рублей. Самые дорогие «двушки» продаются в Сочи (22,4 млн рублей) и Москве (21,7 млн рублей), а самые дешевые — в Ульяновске (5 млн рублей) и Ижевске (5,6 млн рублей).

Что касается «трешек», то их доля на первичном рынке — 15%, а в августе 2023 года она была 14%. Средняя стоимость этих квартир составила 12,8 млн рублей. Самое дорогое жилье такого формата продается в Москве (32,4 млн рублей) и Сочи (29,4 млн рублей). Дешевле всего его можно купить Ульяновске (6,9 млн рублей) и Саратове (7 млн рублей).