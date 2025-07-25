Эксперты рассказали, как выбрать надежного арендатора для квартиры

Юристы и эксперты по недвижимости объяснили, какие вопросы нужно задать потенциальному арендатору, как проверить его платежеспособность и грамотно оформить договор, чтобы избежать проблем при сдаче квартиры, сообщает Life.ru .

Выбрать надежного арендатора непросто, особенно если наймодатель не имеет опыта. Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников отметил, что важно заранее обсудить условия договора, сроки оплаты и санкции за их нарушение. Он также рекомендовал не завышать цену аренды, чтобы избежать недобросовестных жильцов, которые могут использовать квартиру не по назначению.

Инвестиционный советник и основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова посоветовала лично встречаться с потенциальными жильцами. По ее словам, даже короткое общение поможет оценить пунктуальность, уважительность и адекватность арендатора. Важно уточнить состав жильцов, наличие домашних животных и привычки, например, курение.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский рекомендовал просить у арендатора паспорт, справку о доходах или трудовой договор, а также проверять информацию о долгах и судебных спорах через государственные реестры.

Ведущий юрист ЕЮС Дмитрий Безделин отметил, что наличие долгов не всегда является основанием для отказа, но требует внимания. Он также посоветовал заранее оговорить регулярные визиты для осмотра квартиры и распределить ответственность за мелкий ремонт.

При составлении договора аренды эксперты рекомендуют подробно прописывать все условия: срок, размер депозита, порядок выселения, ответственность за порчу имущества, фотофиксацию состояния квартиры, а также возможность досрочного расторжения договора. Важно включить пункты о субаренде, проживающих лицах, домашних животных, оплате коммунальных услуг и порядке посещения квартиры.

Дмитрий Безделин также рекомендовал застраховать квартиру от возможных рисков, включая гражданскую ответственность перед соседями.