Эксперты рассказали, как реорганизация бывших промзон влияет на качество жизни горожан

В столице утвердили проект реорганизации части промышленной зоны «Соколиная Гора». Устаревшие объекты заменит современный квартал, который построят по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщил ранее в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Эксперты отметили значимость проектов комплексного развития территорий для города.

Изменения ждут территорию площадью 23,99 га, которая располагается между путями МЦД-3, проспектом Буденного и шоссе Энтузиастов вдоль улицы Буракова.

Помимо жилья по реновации, на данной территории запланировано строительство торгового и культурно-досугового центров, детского сада, школы и другой необходимой инфраструктуры.

«Приведем в порядок прилегающую улично-дорожную сеть, благоустроим и озеленим территорию. Редевелопмент части промзоны „Соколиная Гора“ позволит создать комфортные условия для проживания порядка 3,4 тыс. человек и свыше 3 тыс. новых рабочих мест», — отметил Собянин.

По словам генерального директора архитектурного бюро «Мастер’c План» Юлии Зубарик, в настоящее время столица является «витриной» мероприятий по редевелопменту старых промышленных зон и неэффективно используемых земель. Основным инструментом преображения является программа комплексного развития территорий.

«В КРТ проявляется социальная ответственность города и девелопмента. Ответственность города проявляется в том, что КРТ предполагает вовлечение в оборот неблагополучных земель за счет создания на них точек притяжения населения и комфортной городской среды. Ответственность девелопера состоит в том, что все проекты КРТ, помимо жилищного строительства, в обязательном порядке включают комплексное благоустройство, дворы без машин, парковочные места, места приложения труда и социальную инфраструктуру», — сказала Зубарик.

В качестве примера подобного редевелопмента территории она привела утвержденный проект реорганизации части промзоны «Соколиная гора», расположенной в одноименном районе ВАО, вдоль улицы Буракова между шоссе Энтузиастов, проспектом Буденного и железнодорожными путями МЦД-3. В рамках проекта на месте промышленной зоны планируется строительство 226,4 тыс. кв. м жилья по программе реновации, что позволит обеспечить современным и комфортным жильем 3,4 тыс. человек. Также планируется создание образовательного комплекса на 925 мест.

«Помимо создания жилья и объектов социальной инфраструктуры, планируется строительство и реконструкция улично-дорожной сети, благоустройство и создание объектов производственного и общественно-делового назначения, которые позволят создать более 3 тыс. новых рабочих мест. Помимо положительных эффектов для населения, данный проект также обеспечит дополнительный приток поступлений в бюджет г. Москвы», — добавила Юлия Зубарик.

Она подчеркнула, что на данный момент утверждено постановление правительства Москвы от 27.06.2023 № 1210-ПП «О комплексном развитии территории нежилой застройки города Москвы, расположенной в производственной зоне № 22 „Соколиная гора“ (территория 1)». Старту реализации проекта в рамках КРТ предшествуют торги на право заключения договора о комплексном развитии территории, утвержденные постановлением правительства РФ от 04.05.2021 № 701 (ред. от 30.05.2024) «Об утверждении правил проведения торгов на право заключения договора о комплексном развитии территории».

«Важно, чтобы городские территории не занимали неэффективные производства. Развитие города подразумевает тщательный пересмотр и ревизию использования земель. Фокус должен быть на создании благоприятной, хорошо озелененной жилой среды. Создание рабочих мест недалеко от дома и строительство культурных и спортивных объектов — залог повышения уровня удовлетворенности жизнью горожан», — пояснил основатель компании «Прогресс», архитектор и градостроитель Петр Анурин.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал (https://www.mos.ru/news/item/145455073/) о проектах комплексного развития территорий с июля по сентябрь 2024 года.

«В третьем квартале этого года опубликовано семь проектов комплексного развития территорий. По ним планируется строительство 5,6 млн кв. м различной недвижимости. Это будут не только жилые, но и деловые микрорайоны с новыми дорогами, благоустроенными дворами и пешеходными бульварами. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 1,3 трлн рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 27,3 млрд рублей. В результате будет создано более 37 тыс. рабочих мест», — сказал Ефимов.