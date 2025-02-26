Эксперты рассказали, что нужно знать о ремонте и перепланировке в ипотечной квартире

За 10 лет в Подмосковье введено в эксплуатацию более 100 млн кв. метров жилья. Многие покупают квартиру в ипотеку. Эксперты объяснили, что необходимо знать будущим собственникам о ремонте и перепланировке в ипотечном жилье. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.

Согласие банка на ремонт — не нужно, но необходимо для перепланировки квартиры. Собственник обязан поддерживать ипотечную квартиру в нормальном состоянии, согласно ФЗ «Об ипотеке», статья 30. Менять обои, двери и половое покрытие, натягивать потолки можно без согласия банка.

Улучшать имущество можно, но ухудшать его или уменьшать стоимость сверх нормального износа запрещено ФЗ «Об ипотеке», статья 29. Касается перепланировки и переустройства. Банк считает это обоснованным риском. Если перепланировка значительно влияет на технические характеристики квартиры и впоследствии на ее стоимость, необходимо предварительно согласовать работы с банком. Например, если вы объединили кухню с гостиной и теперь у вас «двушка» вместо «трешки».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.