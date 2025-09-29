Эксперты предложили субсидировать аренду жилья вместо льготной ипотеки

Апрелев: субсидии на аренду жилья могут быть выгоднее для бюджета

Почетный член гильдии риелторов России Константин Апрелев предложил заменить льготную ипотеку субсидированием аренды жилья, поскольку большинство семей с детьми не могут позволить себе ипотеку даже по сниженной ставке, сообщает Sputnik .

Почетный член Гильдии риелторов России Константин Апрелев заявил, что основная проблема семейной ипотеки заключается в ее доступности только для строящегося жилья. По его словам, около 70% семей с детьми в России не могут взять ипотеку даже под 6% годовых из-за низких доходов.

Апрелев предложил ввести субсидирование аренды жилья как альтернативу льготной ипотеке. Он отметил, что такая мера будет значительно дешевле для бюджета.

«Почему бы не создать инструментарий субсидирования ставки аренды для людей? Например, родился один ребенок — дайте 30% субсидирования найма жилья, второй — 50%, третий — 80%. Это в десятки раз дешевле для бюджета, потому что найм стоит от стоимости жилья 3-4% в год, а субсидирование ипотечной ставки сейчас обходится государству как минимум в 15%», — пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что действующие условия льготной ипотеки направлены на стимулирование покупки недвижимости. В настоящее время в Государственной думе обсуждают изменения условий госпрограммы: ставку по семейной ипотеке за первого ребенка могут повысить до 12%, а при рождении каждого последующего ребенка — снижать. Для семей с тремя детьми льготная ставка может составить 4%.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил надежду, что такие меры помогут повысить рождаемость.

«Надеюсь, что в определенной степени это повлияет на увеличение деторождаемости. В любом случае ставка намного ниже, чем рыночная. Рыночная ставка сейчас около 20%, а здесь будет 12%», — пояснил Аксаков.