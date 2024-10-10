Эксперты пояснили, почему при аренде важно прописать ответственность в случае ЧП

Риэлторы советуют перед сдачей квартиры в аренду проверить не только состояние труб и сантехники, работу розеток и электроприборов, но и то, как в договоре прописана ответственность в случае ЧП, сообщили РИАМО эксперты.

Стандартные договоры найма жилья, как правило, никак не регламентируют вопросы ответственности в случае пожара или затопления. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности может быть возложена как на арендатора, так и на собственника, предупредил советник практики недвижимости и строительства SEAMLESS Legal Дмитрий Богданов.

Он добавил, что установить виновного поможет пожарно-техническая экспертиза и, зачастую, им оказывается не арендатор, а владелец жилья — нередки случаи, когда причиной возгорания становились нарушения требований при монтаже электросети или установке электрооборудования.

В случае ЧП виновнику придется заплатить как минимум 50 тыс. рублей административного штрафа, а также возместить убытки.

«О полном освобождении от ответственности собственника речь может идти лишь в случае отсутствия его вины, то есть, когда он не знал и не должен был знать о неисправности, что на практике довольно сложно доказать», — сказал собеседник.

Основная рекомендация — детально прописывать в договоре разграничение ответственности сторон за эксплуатацию арендуемых помещений, включая ответственность за нарушение противопожарных правил в виде конкретных санкций (например, договорных неустоек). При этом наиболее сбалансированным является подход, в соответствии с которым арендатор отвечает исключительно за то, чем он владеет и пользуется и что он может контролировать.

Также желательно включать в договор аренды детальное описание состояния передаваемого помещения, в том числе соответствующих инженерных систем, а их фактическое состояние фиксировать в передаточном акте, посоветовал Богданов.