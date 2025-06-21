Эксперты ПМЭФ: урбан-психология стала ключевым фактором в градостроительстве

В рамках Петербургского международного экономического форума прошла дискуссия на тему «Урбан-психология в мастер-планировании: как законы психологии меняют законы современного градостройтельства». Организатором мероприятия выступил UrbanClub — экспертное сообщество, объединяющее ведущих специалистов для обсуждения вопросов урбанистики и создания устойчивого, прогрессивного облика городов будущего, сообщил инициатор дискуссии — UrbanClub, интеллектуальный клуб, объединяющий выдающихся деятелей с целью обсуждения вопросов урбанистики и формирования облика устойчивого и развивающегося города будущего.

«В соответствии с поручением Президента, в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“ мы разрабатываем мастер-планы как инструменты стратегического и архитектурного развития территорий. Их ключевая задача — учитывать реальные потребности людей. Среда должна быть не только функциональной, но и формировать положительное эмоциональное состояние. Сегодня это становится основой проектирования. Если человек живет в удобной, продуманной среде — меняется и настроение, и отношение к городу, и даже экономические показатели», — отметил министр строительства и ЖКХ Российской Федерации Ирек Файзуллин.

Основной темой обсуждения стало внедрение психологических принципов в мастер-планирование и создание комфортной городской среды. Эксперты отметили, что современные мегаполисы оказывают значительное влияние на психику человека: перенаселенность, социальная изоляция и отсутствие коммуникации превращаются в постоянные источники стресса. В связи с этим необходимо пересмотреть традиционные подходы к развитию территорий.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал о внедрении человекоориентированного подхода в развитие промышленных зон Москвы. По его словам, современная промышленная политика — это не только создание рабочих мест, но и комфортная, психологически благоприятная среда.

«По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы учитываем психологическое качество среды при планировании новых производственных зон, технопарков и кластеров. Пространство должно быть не просто функциональным, а живым, удобным и отзывчивым — с озеленением, зонами восстановления, хорошей акустикой, возможностью для общения и навигацией, понятной человеку», — пояснил Гарбузов.

Он уточнил, что эти принципы уже реализуются в проектах «Технополис Москва».

Как отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Тарабрин, развитие опорных городов и стратегически важных регионов — один из приоритетов ВЭБ.РФ до 2030 года.

«Комфортная городская среда, ее визуальные и функциональные характеристики напрямую влияют на качество жизни обычных семей и позволяют противодействовать стрессу. Один из лучших примеров — проект „Моя улица“, он стал катализатором системных изменений в среде как больших, так и малых городов. И особенно важно — активное вовлечение горожан на всех этапах: от мастер-планирования до реализации», — сказал Тарабрин.

По словам декана факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова Юрия Зинченко, психология должна стать не вспомогательным, а равноправным элементом градостроительной политики.

Заседания UrbanClub уже прочно вошли в деловую программу ПМЭФ, подтверждая значимость обсуждаемых тем. Участники сессии отметили важность междисциплинарного диалога и предложили продолжить цикл урбанистических дискуссий под эгидой клуба — для детального изучения взаимосвязи городской среды и благополучия ее жителей.