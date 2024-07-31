Эксперты объяснили, как не переборщить с акцентам в ремонте кухни

Чтобы интерьер кухни с яркими акцентами получился гармоничным и стильным, важно следовать простым правилам, сообщили РИАМО эксперты бренда STARWIND.

Лучше выбрать один-два акцентных цвета, которые будут перекликаться с основной палитрой и сочетаться между собой. Удачные комбинации: красный и кремовый, голубой и оранжевый, фиолетовый и желтый.

«Также можно самостоятельно подобрать пару главных цветов для кухни с помощью круга Иттена. Комплиментарные сочетания подразумевают использование оттенков, расположенных друг напротив друга на цветовом круге — они создают контрасты. Так, красный контрастирует с зеленым, а желтый с фиолетовым», — рассказали эксперты.

Также рекомендуется распределять акценты равномерно по всему помещению. Это могут быть декоративные подушки, шторы, ковры, картины, вазы и бытовая техника.

«Учитывайте пропорции помещения, общий размер, освещенность и стиль. Например, для маленькой кухни лучше выбрать один акцентный цвет, а для просторной можно поэкспериментировать с несколькими контрастными сочетаниями», — добавили в компании.

Дизайнеры используют разные приемы для расстановки ярких акцентов. Это могут быть контрастные цветовые пятна: дверь, фартук или стена выделяются оттенком, противоположным основной гамме. Также действует правило одной трети: акцентный цвет занимает примерно треть пространства.

Кроме того, используется плавный переход от светлых тонов к более темным и насыщенным и природные мотивы. Яркие акценты имитируют природные краски — оттенки осенней листвы, тропических фруктов, закатного неба. Сочный апельсиновый или лаймовый миксер будет смотреться свежо и позитивно.