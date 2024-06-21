Эксперт: важно, чтобы социальная инфраструктура шагала в ногу с грандиозным жилищным строительством

Планы по строительству 100 детских садов в столице за 3 года грандиозны. Такой темп необходим для того, чтобы социальная структура не отставала от жилищного строительства, сообщил член совета московского отделения «Опоры России» Юрий Савелов.

За ближайшие 3 года в столице построят более 100 детских садов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Вдумайтесь — ежемесячно в городе будут открывать двери два детских сада с самой современной инфраструктурой. Такой темп необходим для того, чтобы социальная структура не отставала от грандиозного жилищного строительства, обеспечивала комплексный подход к развитию районов массовой застройки. Именно такая градостроительная концепция создает комфорт жителям столицы», — сказал Савелов.

Среди дошкольных учреждений, которые предстоит возвести, будет построенный уже на 50% детсад на 350 мест на Дубнинской улице.

Кроме того, возведут детские сады на 300 мест на Сиреневом бульваре и на Сормовской улице в районе Выхино-Жулебино. Еще предстоит строительство детского сада на 255 мест в Пресненском районе.

Создание социнфраструктуры является одним из приоритетных направлений для Москвы. С 2011 года в городе возвели 431 детсад, из которых 12 ввели в эксплуатацию с начала 2024 года.

Детские сады строятся как в новых, так и в уже сложившихся городских районах. В ТиНАО с 2012 года ввели в эксплуатацию 100 объектов, а в текущем году завершится возведение еще 11 детсадов.

«Во всех зданиях создаем необходимые условия для всестороннего развития детей: комфортные группы, функциональные залы, спальни, раздевалки, буфеты и многое другое. Большое внимание уделяем безопасности: устанавливаем охранные системы, пожарные сигнализации и системы управления эвакуацией», — сказал Сергей Собяни