Эксперт: в Москве есть уникальный подход к проектированию школ и детсадов

В этом году подойдет к концу строительство и реконструкция порядка 30 образовательных учреждений в ТиНАО, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

В сообщении уточняется, что пять объектов возведут и реконструируют за счет средств городского бюджета, а 25 — за счет средств инвесторов.

«В Коммунарке возведем новую школу для 1100 учеников. В Бекасове завершим реконструкцию школы № 2062. В них будут медиатеки, лабораторно-исследовательские комплексы, благоустроенные дворы со спортивной зоной. Почти готовы детсады в жилых комплексах „Новые Ватутинки“, „Первый Московский Город Парк“, „Скандинавия“ и „Бунинские Луга“. Там оборудуют физкультурные залы, кружковые, методические кабинеты. В зданиях будут широкие светлые окна и удобные выходы на улицу», — написал градоначальник.

Генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик рассказала о возведении объектов образования на территории столицы.

«В настоящий момент градостроительные нормы в Москве устроены так, что новые крупные жилые комплексы невозможно начать строить, если в них не будут запланированы школы на определенное количество мест, зависящее от общей жилой площади. При этом новые объекты создаются не просто с целью обеспечить население местами в школах и детских садах. В них также предусмотрено множество дополнительных функций, направленных на всестороннее развитие ребенка, таких, как например, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеки, кружковые и многие другие. У столичных властей в рамках градостроительной политики сформировался уникальный подход к проектированию образовательных учреждений, направленный в первую очередь на повышение комфорта обучающихся», — сказала она.

Таким образом, жители ТиНАО получат доступ к современной образовательной инфраструктуре, которая ощутимо повысит качество образования и создаст новые возможности для обучающихся.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве учебных корпусов на западе Москвы.

«С начала 2020 года на западе столицы построили пять учебных корпусов общей площадью более 31 тысячи квадратных метров. Они рассчитаны на 1,8 тысячи учеников. Так, два учебных корпуса построили в районах Солнцево и Проспект Вернадского в 2020 году, еще два — в Кунцеве в 2021-м. В 2023 году новый объект появился в районе Тропарево-Никулино», — резюмировал он.