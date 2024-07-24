Эксперт: в Московском регионе снижается спрос на недвижимость и растут цены

Снижение спроса на недвижимость, рост цен на жилье и перетекание покупателей из столицы в область — такие основные тренды характеризуют сейчас ситуацию на рынке недвижимости Московского региона, сообщил РИАМО директор департамента продаж компании STRUKTURA Development Игорь Тучков.

«По данным наших экспертов, спрос на недвижимость в Московском регионе снизился, по сравнению с аналогичным периодом (июлем) прошлого года, более чем в три раза. Причиной этому, конечно, послужила отмена льготных программ ипотеки», — сказал он.

Эксперт ожидает роста цен на жилье во всех сегментах, причем как в Москве, так и в области. Прогнозируется, что цены на вторичное жилье вырастут на 10–20%, на новостройки — на 15–30%.

Вторичное жилье будет догонять цены на новостройки, поскольку вторичная недвижимость в настоящее время сравнялась по возможностям приобретения с квартирами первичного рынка благодаря равным условиям ипотечного кредитования. Что же касается роста цен на новостройки, то здесь ключевой причиной является уровень инфляции и закредитованность застройщиков, комментирует ситуацию Тучков.

Около 20% покупателей, планировавших приобрести жилье в столице, начали рассматривать варианты в Московской области, чаще всего в ее ближайших округах (не более 20 км от МКАД), поделился наблюдениями эксперт.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.