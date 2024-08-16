Эксперт: строительство в Южном Чертанове обеспечит комфортную городскую среду

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Активно развивающийся в соответствии с принципами КРТ столичный район Южное Чертаново обладает отличными экологическими характеристиками. В нем находятся хорошо озелененные общественные и дворовые пространства, а сам район соседствует с обширным обустроенным под прогулки Битцевским лесопарком, сообщила РИАМО архитектор, член Экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец.

Важность городских регламентов

Эксперт уточнила, что застраивался район практически полностью в советское время классическим микрорайонным способом. При этом сейчас появляются современные городские кварталы, в которых город в соответствии с принципами комплексного развития развивает и инфраструктуру — внеуличный транспорт и социнфраструктуру.

«Важны и городские регламенты по жилой застройке, согласно которым вновь возводимые в районе ЖК содержат в себе возможности общественных функций шаговой доступности, благоустроенные городские пространства, приспособленные для маломобильных граждан», — отметила Муринец.

Модернизация района

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале сообщал, что за последние годы в районе Южное Чертаново сделали многое для организации комфортной жизни. В районе появилось надземное метро — пассажиров в составе МЦД-2 принимают станции «Красный Строитель» и «Покровское».

Было открыто движение по южному направлению московского скоростного диаметра. Также реконструировали Дорожную улицу, построили подземные пешеходные переходы и эстакады.

Социнфраструктура пополнилась новым учебным корпусом на улице Маршала Батицкого и детсадом на Кировоградской улице. А на улице Газопровод собираются построить спорткомплекс с бассейном.

После реконструкции в районе были отрыты филиалы № 1 и № 2 поликлиники № 170, а также филиал № 2 и головное здание детской поликлиники № 98. На осень текущего года запланировано завершение модернизации головного здания поликлиники № 170.

«Практически полностью перестроим его — сделаем удобным для персонала и пациентов. Увеличим число процедурных и кабинетов врачей общей практики, оснастим новейшим оборудованием. Благоустроим территорию», — рассказал Собянин.

Он уточнил, что работы в филиале № 3 начнутся в следующем году.

Благоустройство парков и водоемов

Кроме того, в Южном Чертанове обустроили прогулочный маршрут в Аннинском лесопарке и провели реабилитацию Битцевского леса.

В порядок были приведены Варшавский и Покровский пруды. Сейчас застраиваются их территории и берега рядом с водоемами на Чертановской улице.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о пользе городской поддержки для учреждений образования.

«Более 120 частных образовательных учреждений, которые пользуются льготными ставками аренды, занимают 154 тыс. кв. м столичной недвижимости. Благодаря системной городской поддержке они ежегодно экономят на аренде 2,3 млрд рублей в текущих ценах», — пояснил Ефимов.