Эксперт: строительство онкобольницы позволяет сделать диагностику доступнее

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Развитие диагностической помощи в онкологии — важнейшее направление профилактики болезней этого спектра. Москва является безусловным лидером по качеству и доступности медицинских услуг в стране, и возведение новых корпусов в городской больнице — еще один шаг в этом направлении, сообщила директор по развитию компании по поставкам медицинского оборудования, председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения «Опоры России» Евгения Ермолаева.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, новый комплекс Московской городской онкобольницы № 62 на территории Международного медицинского кластера в Сколкове будет достроен в следующем году. В составе больницы возводим два современных корпуса общей площадью свыше 60 тыс. кв. м.

«Первый — амбулаторно-стационарный, рассчитанный на 410 коек и 90 кресел для химиотерапии. Здесь будет полный спектр онкологической помощи. Оснастим здание новейшей медтехникой, включая МРТ и КТ аппараты. Сейчас идут отделочные работы и монтаж инженерных систем», — поделился градоначальник.

Во втором корпусе разместится операционный блок, отделение реанимации и интенсивной терапии, стационар кратковременного пребывания с двумя малыми операционными, лаборатории.

«Строительство новых корпусов амбулаторной помощи и диагностики даст возможность пациентам своевременно и в комфортных условиях проходить нужные исследования и, при необходимости, обращаться к помощи специалистов», — отметила Ермолаева.

Доступность диагностики важна для пациентов, которые проходят химиотерапию и делают некоторые исследования в процессе получения амбулаторного лечения.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве новой поликлиники в ТиНАО.

«Строители уже приступили к работам по устройству котлована под фундаментную плиту для возведения медицинского учреждения. Площадь четырехэтажного здания с подвалом составит около 13 тыс. кв. м. Новую поликлинику оснастят современным оборудованием и укомплектуют высококвалифицированными специалистами», — уточнил вице-мэр.