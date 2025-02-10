Завершается возведение комплекса Московской городской онкобольницы № 62 в Сколкове, сообщил в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин (https://t.me/mos_sobyanin/14153). Архитектор, член экспертного совета Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды, эксперт комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России Евгения Муринец отметила, что объекты здравоохранения — важная составляющая комфортного города.

Площадь нового современного лечебно-диагностического комплекса превысит 60 тыс. кв. м. Комплекс оснастят современной медицинской техникой — МРТ, КТ, ангиографами, необходимым оборудованием.

«В составе больницы — два корпуса: амбулаторно-стационарный — на 500 коек, включая центр амбулаторной онкологической помощи. Возводим его с учетом принципа адаптивности: здание можно будет легко приспособить под развивающиеся технологии, оно останется современным на протяжении десятилетий. Операционно-реанимационный — 18 операционных, реанимация, лаборатория онкогенетики и референс-центр патоморфологии», — написал градоначальник.

Новый онкологический комплекс в Сколкове будет соответствовать передовым мировым стандартам.

Муринец рассказала подробнее о появлении объектов здравоохранения в городе.

«Объекты здравоохранения — стратегически важная составляющая комфортного безопасного города наравне с иными аспектами социальной инфраструктуры. Федеральные и региональные нормативы градпроектирования предписывают их наличие в каждом муниципалитете в равном доступе для всех его жителей. Развитие данного блока во многом определяется решениями руководства города и систематическим следованием принципам комплексного подхода к развитию города: развивая жилищную функцию, развиваем соцкульбыт. Такой подход мы можем видеть не только в пределах „старых“ границ столицы, но и на присоединенных территориях ТиНАО», — прокомментировала эксперт.

Она подчеркнула, что столица всячески пропагандирует индивидуальный подход, который не только позволяет вписать объект в конкретный район с учетом его индивидуальных черт, но и придает объектам дружелюбный позитивный вид, что крайне важно для находящихся в нем на лечении пациентов, тем более для самых маленьких из них.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил о передаче объектов недвижимости медицинским учреждениям столицы.

«57 зданий и технических сооружений получила от города столичная система здравоохранения за последние пять лет. Общая площадь этих объектов составила около 730 тыс. кв. м. Они находятся в 11 административных округах Москвы. Больше всего зданий получили медицинские учреждения в ТиНАО — 21 объект общей площадью свыше 200 тыс. кв. метров», — заключил вице-мэр.