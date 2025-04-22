На северо-востоке Москвы открылся спортивный комплекс для школы-интерната № 1, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале . По словам председателя Комитета по физической культуре, спорту и туризму Московского регионального отделения «Деловая Россия», член правления «МСК „Северная звезда“ Александр Аниканов назвал спорткомплекс бесценным вкладом в будущие поколения.

Учебное заведение на 3-й Мытищинской улице более 140 лет занимается обучением и реабилитацией детей с тяжелыми нарушениями зрения. Теперь ребята получили еще больше возможностей для укрепления здоровья и занятий спортом.

В новом спорткомплексе оборудовали:

комфортные раздевалки, медицинский пункт и помещения для хранения инвентаря;

зону рекреации со столом для шоудауна;

тренажерный зал;

универсальный спортзал, который можно разделить сразу на несколько зон;

бассейн 25×11 м, оснащенный поручнями, с подъемником и зрительскими трибунами.

Внутри комплекса создали безбарьерную среду, кнопки информационного терминала снабдили шрифтом Брайля.

В здании установили лифт, а перила на лестницах специально адаптировали для незрячих. Между строениями возвели теплый переход.

Во дворе обустроили зеленую зону отдыха, игровые и спортплощадки.

В спортивном комплексе в максимально комфортных и безопасных условиях будут проходить уроки физкультуры, а также регулярные соревнования и тренировки по дзюдо, легкой атлетике, мини-футболу, голболу, плаванию и другим видам спорта.

С мая в вечернее время спорткомплекс будет открыт по предварительной записи для всех желающих.

«Открытие школ подобного типа — это великое, доброе, важнейшее дело.

Во-первых, огромная благодарность всем причастным, что проявляют опеку и заботятся о детях с выявленными врожденными или приобретенными нарушениями — это как раз то, что выделяет столицу.

Второе, что хочу отметить, это не просто комфортная образовательная инфраструктура для детишек с нарушением зрения, это бесценный вклад в будущие поколения, представляете сколько сотен мальчишек и девчонок будут учиться в прекрасных, удобных условиях, это же их улыбки и эмоциональное здоровье! А какая радость для родителей! И третье: именно такими проектами москвичи и в целом нация будет становиться здоровее, образованнее, успешнее, а самое главное счастливее!» — отметил председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму Московского регионального отделения «Деловая Россия», член Правления «МСК „Северная звезда“ Александр Аниканов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве спортивных объектов в столице.

«Инвесторы и застройщики активно участвуют в развитии спортивной инфраструктуры столицы. Для строительства объектов город регулярно выставляет землю на открытые аукционы и предоставляет ее в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. С 2016 года было выделено 106 участков площадью около 155 га для возведения спорткомплексов. Площадь зданий и сопутствующей инфраструктуры составит около 1,2 млн кв. м», — отметил Ефимов.