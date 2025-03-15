Эксперт: современный цирк должен учитывать потребности современных детей

Голосование проходило в два этапа.

«В первом из них москвичи однозначно высказались за то, что городу нужен новый Большой цирк — современная многофункциональная площадка для уникальных шоу и повседневного отдыха. А во втором — мы с вами выбрали лучшую визуальную концепцию нового цирка. Причем впервые наряду со взрослыми могли проголосовать и подростки — на платформе „Активный гражданин — детям“», — написал градоначальник.

Из шести вариантов самое большое количество голосов набрала визуальная концепция архитектурного бюро «АПЕКС», которую поддержали 29% взрослых и 42% детей.

«Я давно работаю с детьми и понимаю, что технологии, инновации, которые постоянно появляются, не могут не влиять на детей и их восприятие. Дети привыкают расширять свой кругозор именно современными способами. Говоря о традициях цирковых шоу, считаю важным, что современный цирк должен учитывать потребности современных детей. Все лучшее и новое — детям. И, конечно, значимая составляющая цирка — яркие цвета. Уверена, победившая концепция может со временем стать новой визитной карточкой города», — поделилась учитель английского языка ГБОУ «Школа № 1514» Елена Володкина.