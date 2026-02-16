Эксперт: снижение ставки в России не оживило спрос на жилье

Эксперт по недвижимости Роман Крылов заявил, что снижение ипотечной ставки до 15,5% не сделало кредиты доступнее для большинства россиян и не привело к росту продаж. Рынок жилья остается сегментированным, сообщает АБН24 .

По словам Крылова, формальное снижение ставки на 0,5 п. п. не влияет на покупательскую способность. При уровне 15,5% ипотека не может стать массовым инструментом, как это было бы при 7–8%. Обозначенный тренд на смягчение условий пока не меняет ситуацию на фоне высокой инфляции и слабого экономического роста. Малый и средний бизнес испытывает давление, устойчивость сохраняют в основном крупные компании.

«Формально ставка была понижена всего на полпроцента, но при уровне 15,5% говорить о каком-то реальном росте покупательской способности или всплеске продаж не приходится», — пояснил Крылов.

Эксперт отметил, что в пределах МКАД формируется дефицит предложения, и в перспективе 10–15 лет там может сложиться «жилищная элита». Спрос постепенно смещается в Новую Москву и Подмосковье. Сейчас основными покупателями остаются участники льготных программ, прежде всего семейной ипотеки. Владельцы собственного капитала чаще используют рассрочки и траншевые схемы, чтобы не выводить средства из бизнеса.

