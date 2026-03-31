Эксперт Семко предупредила о рисках дешевых новостроек

Эксперт по недвижимости Инна Семко заявила, что покупатели новостроек стали осторожнее, а проекты с заметно заниженной ценой чаще сталкиваются с переносами сроков, сообщает АБН24 .

По словам специалиста, рынок замедлился: льготная ипотека доступна не всем, а новостройки нередко дороже вторичного жилья. При этом рост цен уже не такой быстрый, поэтому покупатели дольше сравнивают варианты и взвешивают решения.

«Когда рядом стоят два объекта в одном сегменте, но один на 30–40% дешевле, это почти всегда сигнал: либо экономия на качестве, либо потенциальные проблемы с реализацией», — пояснила Семко.

Она отметила, что задержки сроков стали «прогнозируемой реальностью», особенно в проектах с изначально низкой ценой. Иногда разница объясняется более простым продуктом, но бывает, что девелопер не справляется и переносит ввод.

Эксперт подчеркнула, что эскроу-счета обеспечивают базовую защиту: деньги хранятся в банке, возможен возврат при расторжении договора. Однако после ввода дома счета раскрываются и средства переходят застройщику, даже если ключи еще не выданы. В этот период передача квартир может затягиваться.

В текущих условиях покупатели чаще выбирают готовые дома или проекты на высокой стадии готовности, минимизируя риски.

