В 2026-м — начале 2027 года в столице будет открыт СК «Олимпийский», сказал мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала Москва 24.

«Построить такой гигантский объект, конечно, непростая задача, очень непростая. Работы там ведутся частным инвестором, 100% за частные деньги», — объяснил градоначальник.

Многофункциональный комплекс является красивым по архитектуре и уникальным по наполнению проектом.

По словам независимого экономиста Андрея Бархоты, реконструкция объекта стала одним из самых амбициозных проектов последнего времени с точки зрения масштабов сооружений и функционального направления их использования.

«Ранее спорткомплекс эксплуатировался в двух направлениях: розничная торговля и концертная деятельность. В части эффективности эксплуатационной деятельности „Олимпийский“ уступал не только Лужникам, но и меньшим по масштабам многофункциональным комплексам. После реконструкции спорткомплекс будет способен кратно нарастить поток посетителем, обеспечив первоклассный уровень оказания услуг в области спортивных мероприятий и торгово-развлекательных сервисов», — поделился эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве спортивных объектов в столице.

«К 2028 году в Москве возведут 36 новых спортивных объектов, значительная часть которых появится за счет средств инвесторов. Сейчас идет реализация 30 проектов. Так, в 2025-м планируется завершить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Северное Измайлово площадью около 10 тысяч квадратных метров. Он расположен внутри жилого массива и даст возможность жителям района заниматься спортом рядом с домом. На следующий год намечено окончание строительства трех спорткомплексов с бассейнами в районах Левобережный, Лосиноостровский и Москворечье-Сабурово», — заключил он.