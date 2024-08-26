Эксперт рассказала о значимости строительства досуговых центров для столицы

Строительство КДЦ в Северном Бутове будет завершено в текущем году. Важнейший момент, который следует здесь подчеркнуть, — это системность в создании таких районных КДЦ, сообщила архитектор, член Экспертного совета Минстроя РФ по формированию комфортной городской среды, эксперт комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец.

В здании площадью больше 3 тыс. кв. м будет 3 зоны: зрелищная, клубная и административная.

На сегодняшний день готовность здания составляет порядка 90%.

«В зрелищной зоне расположится концертный зал с системой постановочного освещения, которое используют на концертах и в театральных проектах. В клубной зоне будут студии раннего развития детей, живописи, графики и декоративно-прикладного творчества, хореографический и музыкальный классы», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Наряду с базовыми функциями шаговой доступности, которые сегодня есть во всех проектах жилой застройки, а также развитием транспортной экосистемы, город улучшает и культурно-досуговые функции, создавая повсеместно именно такие центры.

«Косвенным эффектом от такого подхода также служит и уменьшение нагрузки на существующую транспортную сеть, и развитие МСП как в самих центрах, так и в их окружении. Немаловажно также и то, что КДЦ имеют каждый свою архитектуру, и при их „посадке“ на участок учитываются специфика и благоустройство окружающей среды», — сказала Евгения Муринец.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов добавил, что в столице большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры.

«Так, с 2011 года в Москве построили 1080 социальных объектов: свыше 600 зданий школ и детских садов, более 160 объектов здравоохранения, свыше 210 спортивных и более 80 объектов культуры. В том числе завершено строительство таких важных для столицы учреждений, как флагманские центры Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, городской клинической больницы им. В. В. Вересаева, ГКБ № 15 им. О. М. Филатова и ГКБ им. С. П. Боткина, Международный центр самбо, центр бокса на территории олимпийского комплекса „Лужники“, Дворец спорта в Некрасовке. Кроме того, закончена реконструкция футбольного стадиона „Москвич“», — заключил заммэра.