Эксперт рассказала о влиянии строительства спортобъектов на здоровье жителей

За 5 лет столица передала спортивным учреждениям почти 226 тыс. кв. м недвижимости, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Только с начала года спортивные организации получили три новых объекта: спорткомплекс «Ника»; спортивный комплекс «Раменки»; Дворец спорта «Некрасовка».

«Всего за последнее пятилетие построили 38 объектов спорта по Адресной инвестиционной программе. Среди них районные спортивные центры и знаковые для города сооружения, расположенные в 10 округах: Международный центр самбо и центр бокса в „Лужниках“; футбольный стадион со стрелковой галереей и инфраструктурой для занятий легкой атлетикой спортивной школы олимпийского резерва „Москвич“; горнолыжный склон и трамплины спорткомплекса „Воробьевы горы“», — уточнил градоначальник.

Генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик напомнила, что президентом РФ Владимиром Путиным была поставлена задача — вовлечь в систематические занятия спортом к 2030 году 70% российских граждан.

«Выполнение такой задачи не представляется возможным без создания современной спортивной инфраструктуры. По этой причине создание современных и комфортных спортивных объектов — одно из важных направлений градостроительного развития. Объекты спортивной инфраструктуры относятся к „третьим местам“ — локациям, где человек проводит время вне дома и работы. Строительство современных спортивных объектов способствует большей вовлеченности местных жителей в занятия спортом на регулярной основе и, как следствие, укрепляет их здоровье», — подчеркнула эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве теннисного центра в Хорошево-Мневниках.

«На территории Мневниковской поймы формируется спортивный кластер, который будет включать в себя несколько крупных комплексов. В их числе — теннисный центр предельной площадью 22,5 тыс. кв. м. Для его строительства инвестору в рамках реализации масштабного инвестпроекта без торгов предоставлен в аренду земельный участок площадью свыше 2,2 га. Теннисный центр появится в Хорошево-Мневниках в рамках реализации масштабного инвестпроекта», — заключил он.