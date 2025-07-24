Эксперт рассказала, как избежать ошибок при покупке мебели онлайн

Архитектор-дизайнер Алена Чмелева поделилась рекомендациями по выбору мебели на онлайн-площадках и объяснила, как подобрать подходящие модели для интерьера и избежать разочарований при покупке, сообщает Sputnik .

Покупка мебели через интернет может привести к ошибкам и финансовым потерям, если не учитывать ряд важных нюансов. Архитектор-дизайнер с 20-летним опытом, основатель дизайн-бюро ART Concept Алена Чмелева рассказала, на что обратить внимание при выборе мебели онлайн.

Эксперт посоветовала начинать с точных замеров помещения, чтобы правильно рассчитать расстояния для проходов и открывания дверей мебели. Она рекомендовала использовать онлайн-планировщики, которые позволяют визуально примерить мебель к интерьеру.

Чмелева подчеркнула, что цвет мебели на фотографиях может отличаться от реального, поэтому лучше запрашивать образцы материалов у продавца. Также дизайнер посоветовала внимательно изучать отзывы покупателей и смотреть фотографии мебели в реальных интерьерах.

По мнению эксперта, стоит выбирать простые и лаконичные модели, которые легче вписать в существующее пространство. Кроме того, можно воспользоваться разовой консультацией дизайнера, отправив ему подборку понравившейся мебели для оценки.