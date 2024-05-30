Эксперт Факира объяснил, почему в Москве и области стали покупать меньшие участки земли

На рынке загородной недвижимости Москвы и Подмосковья стали приобретать земельные участки меньшей площадью. Это связано с ответной реакцией на рост цен на землю. Об этом РИАМО рассказал генеральный директор компании «Азбука недвижимости» Сергей Факира.

«Одним из наиболее заметных новых трендов на рынке загородной недвижимости Москвы и Подмосковья стало уменьшение площади приобретаемых земельных участков. Если еще год назад нормой считался участок в 8-10 соток, то сегодня большинство покупателей предпочитают наделы по 5-6 соток. Данный тренд сформировался как ответная реакция на сильный рост цен на землю в столичном регионе», — сказал Факира.

Он добавил, что с момента, когда действие программ льготной ипотеки расширили на сегмент индивидуального жилищного строительства, загородный рынок столицы начал активно расти, что привело к удорожанию земельных участков.

«За полтора года они выросли в цене в среднем на 35-45%, на отдельных направлениях — на 70%-100%. При этом себестоимость строительства самих домов за аналогичный период времени выросла незначительно», — отметил эксперт.

Факира уточнил, что подорожавшие строительные материалы удалось заменить более доступными аналогами, а рост стоимости работ нивелировался благодаря появлению новых строительных компаний и, как следствие, возросшей конкуренции на загородном рынке.

«Также люди поняли, что земельного участка площадью 5-6 соток более чем достаточно для комфортной жизни. На нем можно построить хороший дом площадью порядка 100-140 кв. метров с просторной гостиной и двумя-тремя спальнями, а на остальной территории организовать пространство для отдыха. Именно такие объекты пользуются наибольшим спросом на загородном рынке сегодня», — разъяснил специалист.

Эксперт уверен, что тренд на повышенный спрос на компактные земельные участки будет только усиливаться. Сегодня большинство покупателей нацелены на объекты по 5-6 соток. Если в каком-то районе земля дешевле, то еще могут рассмотреть до 10-12 соток, но точно не больше.

«Истории, когда люди приобретают 15-20 соток земли и более, которые довольно часто наблюдались на загородном рынке столицы еще пять лет назад, сегодня становятся исключением из правил», — резюмировал специалист.