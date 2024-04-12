Эксперт рассказал, почему может замедлиться строительство в России

В настоящее время не наблюдается серьезной реакции строительного рынка на изменения ипотечных ставок. Реально замедлить темпы строительства в современных условиях может только дефицит квалифицированной рабочей силы, сообщил РИАМО директор по продажам компании РОКВУЛ Максим Тарасов.

По его оценкам, строительство зданий идет полным ходом, на сегодняшний день компании не задерживают сдачу объектов.

«То есть те площадки, которые были в разработке, по-прежнему строятся с достаточно высокой скоростью. Во всех регионах сдается большое количество квартир — темпы строительства реально высоки», — подчеркивает эксперт.

Он считает, что даже если будет некое снижение темпов возведения жилых зданий, то насыщение сектора строительства продолжится за счет промышленных объектов. Так, в 2024 году возводится большое количество складов. В основном это логистические точки онлайн-магазинов и маркетплейсов, ведь до сих пор существует их серьезная нехватка.

Кроме того, в 2023 году было куплено множество участков под постройку загородных домов, теперь их нужно застраивать. Поэтому именно в 2024 году будет строиться достаточно большое количество частных домов, считает Тарасов.

Из негативных тенденций рынка можно отметить продолжающийся рост цен на недвижимость и нехватку рабочей силы.

«Единственная вещь, которая может так или иначе замедлить скорость строительства — это отсутствие квалифицированной рабочей силы», — считает эксперт.