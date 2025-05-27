Эксперт рассказал об эффекте от полицентричного развития Москвы

В столице ведется формирование современного района на территории бывшей промзоны «Коломенское», написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Урбанист, эксперт по коммуникациям Константин Лавров считает, что город становится удобным и комфортным для всех вне зависимости от района.

На сегодняшний день в районах Москворечье-Сабурово, Нагатино-Садовники, Царицыно и Нагорный строятся и проектируются жилье, социальная и деловая инфраструктура, дороги. Утверждены 2 проекта планировки территории, а также уже были возведены 2 детских сада и школа.

«Среди других объектов, которые планируем разместить в бывшей промзоне, — еще один детский сад, поликлиника, технопарк, спорткомплекс, многофункциональный комплекс и бизнес-центр. Приведем в порядок медцентр в 1-м Варшавском проезде. Также сейчас ведется разработка градостроительной документации для двух проектов КРТ. Это будут жилые кварталы (в том числе в рамках Программы реновации) и общественно-деловые объекты», — уточнил градоначальник.

Помимо этого, там создается комфортное пространство для прогулок и отдыха, новая улично-дорожная сеть, а во дворах появляются детские и спортивные площадки.

«Сегодняшнее полицентричное развитие Москвы формирует по-настоящему человекоцентричный город. В каждом районе в пешей доступности создается инфраструктура для жизни — пространства для просвещения, спорта, культуры, коммерции, досуга и многое другое. Комплексное и многофункциональное развитие всей территории города позволяет снижать ежедневную маятниковую миграцию, повышать качество всей городской ткани и создавать многогранные сценарные возможности для горожан», — заявил Лавров.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о редевелопменте участков территорий бывших промзон.

«На юге Москвы инвесторы и операторы КРТ проводят редевелопмент участков бывших промзон общей площадью около 115 га. Среди них промзоны „Павелецкая“, „Варшавское шоссе“, „Донские улицы“, „Коломенское“ и „Котляково“. В результате эти территории преобразятся: там возведут современные жилые комплексы, а также построят наиболее востребованные объекты общественно-делового назначения. Вложения в проекты оцениваются в 921 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — более чем в 106,1 млрд рублей. По итогам их реализации в округе будет создано свыше 51,1 тыс. рабочих мест», — резюмировал вице-мэр.