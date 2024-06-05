Эксперт рассказал о преимуществах появления нового жилого квартала в Раменках

На Мосфильмовской улице в столичном районе Раменки построят современный жилой квартал. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Комплексному развитию подлежит территория запланированной площадью в 2,94 га.

Кроме жилья, предстоит построить также детсад на 100 воспитанников и школу на 200 учеников. Территорию жилого квартала благоустроят, а улично-дорожную сеть ждет развитие.

Проект принесет городу свыше 300 рабочих мест, а жителям — возможность трудоустроиться рядом с домом.

Как отметил архитектор, основатель архитектурной компании «Прогресс» Петр Анурин, Раменки являются одним из наиболее благоприятных районов столицы — он обладает хорошей транспортной обеспеченностью, функционально разнообразен и хорошо озеленен.

«С появлением нового жилого квартала можно смело рассчитывать на повышение качества жилой среды в части плотности улично-дорожной сети, пешеходной связности территории и разнообразия благоустройства. Наряду с этими улучшениями нельзя не отметить появившиеся новые рабочие места», — добавил Анурин.

Он подчеркнул, что возможность трудоустроиться рядом с домом повышает индекс счастья жителей, которые станут меньше проводить времени в дороге и больше уделять времени семье и личным делам.