Эксперт рассказал, где найти самые дешевые варианты аренды квартир в Москве

Спрос на аренду квартир в Москве и крупных городах резко вырос в начале августа 2025 года, что привело к увеличению цен на 5–15%. Эксперты отмечают, что бюджетные варианты еще можно найти в спальных районах и Подмосковье, сообщает Life.ru .

В июле 2025 года спрос на аренду жилья в Москве вырос на 16% по сравнению с июнем, однако по сравнению с прошлым годом он снизился на 26%. Предложение квартир увеличилось на 4% за месяц, но осталось на 8% ниже прошлогоднего уровня. Об этом рассказала заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова.

По данным сервиса «Яндекс Аренда», медианная ставка долгосрочной аренды в городах-миллионниках составила 35 тыс. рублей, в Москве — 89 тыс. рублей. За месяц интерес к объявлениям вырос на 6,6%, а количество предложений сократилось на 5,1%.

Собственники начали повышать арендные ставки на 5–10%, а в сегменте квартир с хорошим ремонтом и удобной локацией рост цен достиг 10–15%. Оксана Полякова отметила, что наибольшим спросом пользуются однокомнатные квартиры в удаленных районах с хорошей транспортной доступностью.

Для студентов и экономных арендаторов эксперты советуют рассматривать районы за МКАД или около него, такие как Матушкино, Силино, Бирюлево, Некрасовка, а также города-спутники Подмосковья — Люберцы, Балашиха, Мытищи, Химки.

Минимальная цена аренды в старой Москве в августе достигла 38 тыс. рублей за однокомнатную квартиру. В спальных районах медианная ставка составляет 71–76 тыс. рублей, а в Новой Москве — 60 тыс. рублей. В некоторых новостройках ТиНАО однокомнатные квартиры сдаются от 35 тыс. рублей, двухкомнатные — от 43 тыс.

В среднем и дальнем Подмосковье можно найти предложения по аренде однокомнатных квартир за 10 тыс. рублей в месяц, однако такие варианты обычно расположены далеко от транспортной инфраструктуры и имеют простой ремонт. Директор портала Всеостройке.рф Светлана Опрышко подчеркнула, что экономия на аренде возможна, но дорога до работы или учебы займет больше времени.