Эксперт Пысин: спрос на вторичную недвижимость в 2025 году сохранится

В новом году спрос на вторичную недвижимость сохранится, и люди, не успевшие решить жилищный вопрос, без массовой льготной ипотеки продолжат переориентироваться на готовые квартиры, которые дешевле, сообщил РИАМО генеральный директор агентства недвижимости ЦДН (Центральный департамент недвижимости) Анатолий Пысин.

«Фактором, который будет стимулировать рынок „вторички“ в следующем году, является перетекание спроса с рынка новостроек. Данный тренд наблюдается последние несколько месяцев», — сказал Пысин.

Он пояснил, что влиять на стоимость квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в 2025 году будет ряд факторов. В первую очередь — ключевая ставка.

«От нее цены зависимы всегда. Как только ее значение упадет до уровня 12-13% годовых, мы тут же увидим рост спроса, а за ним и цен в сегменте. Другой вопрос, что я не ожидаю снижения ставки до такого уровня в следующем году», — уточнил эксперт.

Пысин продолжил, что, во-вторых, сферу жилой недвижимости будут затрагивать колебания курса валют. Как только происходит очередной скачок, активность на рынке повышается, люди стараются переложить сбережения в квадратные метры, что ведет к росту спроса и цен. Подобные события наблюдаются сегодня.

«Также на ценообразование в сфере недвижимости будут влиять новые инструменты, с помощью которых можно приобрести квартиру с комфортным ежемесячным платежом, в том числе на вторичном рынке. Некоторые банки сегодня разрабатывают различные программы, позволяющие сделать это. Например, предлагают комбинированную ставку по ипотеке, при которой покупателю на определенный срок, 12-18 месяцев, снижают ставку по кредиту с 29% до 11-15% годовых», — рассказал специалист.

Он заключил, что чем больше будет подобных программ, чем лучше они будут проработаны, тем выше может быть спрос на покупку жилья, что обязательно отразится на ценах.