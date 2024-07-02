Эксперт Пысин: перенос дверного проема в квартире трудно узаконить

«Огромная проблема – это самовольная установка нового дверного проема либо его перенос в несущей стене дома. Чтобы по закону реализовать подобное решение, сначала необходимо пройти довольно сложную процедуру согласований», – сказал Пысин.

Он добавил, что рамках согласования потребуется получить разрешение от архитектора здания, заключение от специальной организации, которая рассчитает нагрузку на конструкцию и максимальную ширину нового проема, вычислит, какие необходимо произвести усиления стены, и так далее.

«Если такую перепланировку не согласовал прежний собственник, то узаконить ее вряд ли удастся. В газифицированном доме не удастся согласовать демонтаж двери, соединяющей кухню с коридором или комнатой. То же самое касается объединения кухни с газовой прилитой с соседней комнатой. По нормам техники безопасности, помещение, к которому проведен газ, должно быть изолировано дверью от соседних», – рассказал эксперт.

Пысин отметил, что нельзя согласовать и узаконить наращивание площади балконов на улицу, перенос входной двери и увеличение площади квартиры за счет мест общего пользования. Они считаются общедомовым имуществом, поэтому соседи либо управляющая компания могут потребовать вернуть все изменения в первоначальный вид.

«Также при объединении комнаты с балконом либо лоджией нельзя переносить туда саму батарею. Перенос отопительного оборудования на балкон может спровоцировать ухудшение теплообмена в соседних квартирах. Если такое случится, и соседи начнут жаловаться, то жилищная инспекция выпишет предписание привести все в первоначальный вид», – информировал специалист.

Эксперт уточнил, что в настоящее время следует внимательно относиться к квартирам с остеклением балконов или лоджий. Столичные власти все активнее занимаются вопросами сохранения внешнего облика фасадов зданий.

«На многих домах, особенно в центральных районах Москвы, изменение внешних конструкций фасадов жилых домов не допускаются. За данный вопрос взялись очень серьезно, вплоть до того, что требуют согласования места установки внешнего блока кондиционера», – разъяснил Пысин.

Он заключил, что сами по себе перепланировки не являются большой проблемой, если они выполнены по закону. Однако для этого необходимо сразу получить все разрешения, а затем все переделывать. На столичном рынке жилья, к сожалению, абсолютное большинство собственников сначала что-то меняет, а потом старается узаконить.