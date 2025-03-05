В столичных районах Черемушки и Аэропорт в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) будут реорганизованы два участка, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Урбанист, заместитель директора по развитию архитектурного бюро Андрей Сологубовский назвал программу драйвером московского градостроительства.

Планируется возвести жилье для программы реновации и не только в ЮЗАО по адресу: улица Херсонская, вл. 35, а также в САО по адресам: улица Степана Супруна, вл. 7, стр. 1 и вл. 9.

На первых этажах разместятся объекты сферы услуг, магазины и другие нужные для комфорта местных жителей предприятия. Дворы благоустроят, оборудуют спортивные и детские площадки.

Как отметил Собянин, два этих проекта принесут городу свыше 110 новых рабочих мест.

«Программа комплексного развития территорий является важным драйвером градостроительства. Так, в районе Аэропорт на месте устаревших строений появятся современные жилые дома с благоустроенными дворами. Жители получат не только современное жилье, но и качественную городскую среду, так как программа подразумевает открытие магазинов и различных сервисов, а также модернизацию дорожной сети. Аэропорт является одним из самых компактных московских районов, при этом он считается также одним из наиболее комфортных для проживания. Запланированные изменения, безусловно, добавят привлекательности району», — отметил Сологубовский.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о реорганизации участка на улице Щорса.

«На западе столицы запланировано создание жилого квартала, где будут построены дома для целей программы реновации. Они появятся в рамках редевелопмента участка площадью 0,77 гектара. Вложения в проект оцениваются примерно в пять миллиардов рублей. Это уже третий проект КРТ, проработанный городом в Солнцеве. Так, в этом районе по программе КРТ в общей сложности запланировано строительство свыше 227 тысяч квадратных метров различной недвижимости и создание около четырех тысяч рабочих мест», — пояснил Ефимов.