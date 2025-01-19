За 2024 год число проектов комплексного развития территорий (КРТ) выросло в 1,6 раза, сообщил в своем Telrgram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Председатель комитета по строительству московского отделения Опоры России Олег Филиппов назвал данные проекты стратегической программой столицы.

По словам мэра, сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ. Программа охватила около 4,2 тыс. га неэффективно используемых и незастроенных участков, а также бывших промзон.

Инвесторы на этих территориях возведут 108 детсадов, 94 школы, 66 ФОКов и 22 медучреждения.

Также запланировано строительство 6,7 млн кв. м недвижимости для программы реновации и прочих городских нужд.

На всех территориях проведут благоустройство и сделают качественные дороги.

«Программа комплексного развития территорий — стратегически важный проект Москвы. Данный градостроительный вектор направлен на реорганизацию бывших промзон, а также неэффективно используемых территорий. Программа имеет важное значение для создания и динамичного развития современной комфортной городской среды. Благодаря этой работе создается доступная транспортная инфраструктура, строятся жилье, современные школы, образовательные комплексы, просторные офисы», — отметил председатель комитета по строительству московского отделения «Опоры России» Олег Филиппов.

По его словам, реализация столичной КРТ даст более москвичам более 898 тыс. рабочих мест, существенная часть из которых — это новые точки роста малого и среднего предпринимательства столицы. В бюджет же Москвы на реализацию программы поступит более 5 трлн руб., а к 2032 году все расходы на программу реновации будут полностью возвращены в бюджет.

«Градостроительный потенциал Москвы далеко не исчерпан, и КРТ уверенно остается главным драйвером стратегии Москвы 2030.

Столица достигла значительных успехов в области градостроительства, развития транспорта и транспортной инфраструктуры, экономики, образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта. Преобразованные территории, наполненные новой жизнью, вновь станут точками притяжения горожан и бизнеса и по праву уверенно станут драйвером развития и москвичей и экономики Москвы», — добавил Филиппов.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил (https://www.mos.ru/news/item/148813073/) о строительстве учебного комплекса на территории бывшей промзоны Алтуфьевского шоссе.

«На участке бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе площадью 29,18 га инвестор построит современный жилой квартал. Его инфраструктуру дополнит учебный комплекс, состоящий из школы для 375 учеников и детского сада, который будет рассчитан на 200 воспитанников. После завершения строительства образовательный объект передадут городу», — рассказал Ефимов.