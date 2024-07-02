Эксперт: при покупке жилья на «вторичке» можно столкнуться с перепланировками

При покупке квартиры на вторичном рынке у человека появляется дополнительный риск — стать собственником объекта с серьезными переделками или перепланировками, сообщил РИАМО генеральный директор агентства недвижимости ЦДН Анатолий Пысин.

«Такие решения сегодня встречаются очень часто. Если некоторые из них безобидны, то отдельные грозят штрафами и перспективой все устранить до первоначального состояния за свой счет», — сказал Пысин.

Самые популярные перепланировки

Он добавил, что наиболее часто встречающимися изменениями в квартирах на рынке вторичного жилья Подмосковья и столицы сегодня являются: совмещение санузла, объединение балкона с комнатой либо кухни с комнатой, демонтаж встроенных шкафов, перенос или демонтаж дверей.

«Часто в квартирах соединяют ванну и санузел. В домах старого жилого фонда они не отличаются большими площадями, поэтому для оптимизации пространства и эффективного размещения стиральной машины, ванной, раковины, мест для хранения санузел приходится совместить. Если это производится без существенных изменений, например, захвата площади кухни или жилых комнат, а только за счет сноса перегородки между помещениями, то подобное решение не несет серьезных рисков для нового собственника жилья», — рассказал эксперт.

Пысин отметил, что к совсем несущественным переделкам внутри квартиры относится снос встроенных шкафов. Такие изменения не считаются даже перепланировкой, а классифицируют как переоборудование, поэтому на практике их можно не узаконивать. Даже банки при проверке квартиры перед выдачей ипотеки закрывают глаза на подобные решения.

«То же самое можно сказать про демонтаж двери, например, когда на ее месте оставляют арку. Исключением будет дверной проем между кухней и коридором либо кухней и комнатой, если в жилом помещении проведен газ. В таких случаях, по требованиям техники безопасности, дверь должна присутствовать обязательно, чтобы в случае утечки газ не распространился по другим комнатам», — информировал специалист.

По словам эксперта, также к простым вещам относится перенос двери в комнату вне несущей конструкции. Если же планируется сделать или перенести дверной проем в несущей стене, то это, наоборот, потребует достаточно серьезных согласований.

«Кроме того, можно без необходимости получения разрешения объединить балкон с комнатой. Однако только в тех случаях, когда не производится демонтаж части стены, на которой расположен радиатор отопления и перенос самой батареи на балкон», — заключил Пысин.