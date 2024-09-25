Эксперт Правдин: не бойтесь защищать свои права при приемке квартиры

Гражданам не стоит бояться защищать свои права, если застройщик не выполнил свои обязательства. При приемке квартиры в новостройке лучше обращаться за помощью к профессионалам, сообщил РИАМО руководитель департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Кирилл Правдин.

«Не стоит бояться защищать свои права, если застройщик не выполнил свои обязательства. Для начала абсолютно все недочеты, выявленные в процессе приемки квартиры, необходимо документировать и указывать в акте. Не обсуждать на словах, а обязательно все подтверждать документально», — сказал Правдин.

Он разъяснил, что по закону на устранение недостатков застройщику дается 60 дней. Если по прошествии заметного периода времени компания не спешит устранять недочеты, то ни в коем случае не стоит спокойно к этому относиться, надеяться, что проблемы будут решены, что удастся как-то договориться.

«Нужно обращаться к представителям застройщика, интересоваться, как проходит процесс устранения недочетов. Если ничего не делается, то необходимо пригласить профессиональных приемщиков, которые помогут составить акт, и обращаться в суд», — рассказал эксперт.

Правдин отметил, что случаи, когда покупатели новостроек получают в судебном порядке приличные компенсации за увеличение сроков выдачи ключей либо за некачественно выполненную отделку становятся нормой, а не исключением из правил.

«Поэтому стоит идти до конца и добиваться, чтобы застройщик устранил все недоставки в квартире. Тем более, что сегодня это не так сложно сделать. На рынке уже достаточно много компаний, которые оказывают услуги и помогают в судебном порядке взыскивать компенсации», — информировал специалист.

Он также посоветовал при приемке квартиры в новостройке обращаться за помощью к профессионалам. Если покупатель не обладает знаниями и навыками в области строительства, то появляется очень высокая вероятность того, что он не увидит огромное количество тех недочетов, которые для приемщика являются обычной рутиной, и он проверяет их по уже заранее подготовленному списку.

«Услуги приемки двухкомнатной квартиры в столице сегодня обходятся в 5-6 тыс. рублей. Это не те деньги, которые стоит экономить, так как на устранение любого всплывшего в будущем недочета придется потратить десятки и даже сотни тысяч рублей», — заключил эксперт.