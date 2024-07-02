Эксперт Позаченюк рассказала, как повысить шансы на получение ипотеки

Оценка долговой нагрузки

«Первый метод — правильная оценка своей предельной долговой нагрузки. Банки готовы одобрить кредит на покупку жилья, когда ежемесячный платеж будет не выше 50–70% от чистого дохода заемщика. При этом важно учитывать, что наличие кредитной карты учитывается как наличие долговой нагрузки в размере 10% от ее ежемесячного лимита вне зависимости от того, пользуется человек кредиткой или нет», — сказала Позаченюк.

Она добавила, что если в планах есть получение ипотеки, то от открытия кредитных карт стоит отказаться. Если они уже есть, то стоит снизить лимиты по ней до минимума, а не закрывать. Так как на закрытие может уйти порядка 45 дней, а лимит можно обновить в течение 5–7 дней.

Величина первоначального взноса и кредитная история

«Второй метод — повышение величины первоначального взноса. Желательно, чтобы он был не меньше 30% от стоимости недвижимости. Чем выше, тем больше шансов на одобрение. Величину первоначального взноса банки всегда соотносят с предельной долговой нагрузкой. Если человек вносит 5 млн в качестве первого взноса и еще 5 млн просит в кредит, то его шансы на одобрение будут заметно выше, чем у заемщика с самым минимальным уровнем первоначального взноса», — рассказала специалист.

По мнению Позаченюк, третий метод — проверка кредитной истории. Это обязательный шаг, который следует осуществить перед подачей заявки в банк. Сделать это сегодня можно бесплатно через личный кабинет на портале «Госуслуги».

Погашение задолженностей

«Метод четвертый — погашение всех задолженностей. Помимо кредитной истории следует проверить себя через сайты „Федеральной налоговой службы“ и „Федеральной службы судебных приставов“. Если какие-то задолженности обнаружатся, то их желательно закрыть, иначе шансов на положительное решение будет заметно меньше», — предупредила специалист.

Она отметила, что не лишним будет перед подачей заявки на ипотечный кредит проверить правильность всех документов. Небольшая на первый взгляд опечатка может стать причиной отказа.

«Недавно в моей практике был случай, что человек заказал справку НДФЛ, а в ней были указаны старые паспортные данные. Необходимо помнить, что в отделах кадров, в паспортных столах и других инстанциях работают люди, которые могут допустить ошибку. Также не советую завышать сумму реальных доходов для повышения шансов на положительный исход, так как банки тщательно проверяют все данные», — подчеркнула эксперт.

Позанченюк уточнила, что к доходам помимо заработной платы или пенсии относится прибыль от бизнеса или сдачи в аренду недвижимости. В то же время выигрыш в лотерею, алименты и различные пособия, стипендии и даже доходы от вложения средств в ценные бумаги банками в качестве доходов не учитываются.

«Кроме того, не стоит подавать веерную заявку на получение ипотечного кредита во все банки сразу. Это может не с лучшей стороны отразиться на кредитной истории. Каждый последующий банк увидит, куда уже обращался данный заемщик, а каждый отказ будет понижать кредитный рейтинг», — резюмировала она.