Эксперт Позаченюк рассказала, как повысить шансы на получение ипотеки
Первый метод, который повысит шансы на получение ипотеки, правильная оценка своей предельной долговой нагрузки, сообщила РИАМО руководитель департамента ипотечного кредитования компании «ТСН Недвижимость» Юлия Позаченюк.
Оценка долговой нагрузки
«Первый метод — правильная оценка своей предельной долговой нагрузки. Банки готовы одобрить кредит на покупку жилья, когда ежемесячный платеж будет не выше 50–70% от чистого дохода заемщика. При этом важно учитывать, что наличие кредитной карты учитывается как наличие долговой нагрузки в размере 10% от ее ежемесячного лимита вне зависимости от того, пользуется человек кредиткой или нет», — сказала Позаченюк.
Она добавила, что если в планах есть получение ипотеки, то от открытия кредитных карт стоит отказаться. Если они уже есть, то стоит снизить лимиты по ней до минимума, а не закрывать. Так как на закрытие может уйти порядка 45 дней, а лимит можно обновить в течение 5–7 дней.
Величина первоначального взноса и кредитная история
«Второй метод — повышение величины первоначального взноса. Желательно, чтобы он был не меньше 30% от стоимости недвижимости. Чем выше, тем больше шансов на одобрение. Величину первоначального взноса банки всегда соотносят с предельной долговой нагрузкой. Если человек вносит 5 млн в качестве первого взноса и еще 5 млн просит в кредит, то его шансы на одобрение будут заметно выше, чем у заемщика с самым минимальным уровнем первоначального взноса», — рассказала специалист.
По мнению Позаченюк, третий метод — проверка кредитной истории. Это обязательный шаг, который следует осуществить перед подачей заявки в банк. Сделать это сегодня можно бесплатно через личный кабинет на портале «Госуслуги».
Погашение задолженностей
«Метод четвертый — погашение всех задолженностей. Помимо кредитной истории следует проверить себя через сайты „Федеральной налоговой службы“ и „Федеральной службы судебных приставов“. Если какие-то задолженности обнаружатся, то их желательно закрыть, иначе шансов на положительное решение будет заметно меньше», — предупредила специалист.
Она отметила, что не лишним будет перед подачей заявки на ипотечный кредит проверить правильность всех документов. Небольшая на первый взгляд опечатка может стать причиной отказа.
«Недавно в моей практике был случай, что человек заказал справку НДФЛ, а в ней были указаны старые паспортные данные. Необходимо помнить, что в отделах кадров, в паспортных столах и других инстанциях работают люди, которые могут допустить ошибку. Также не советую завышать сумму реальных доходов для повышения шансов на положительный исход, так как банки тщательно проверяют все данные», — подчеркнула эксперт.
Позанченюк уточнила, что к доходам помимо заработной платы или пенсии относится прибыль от бизнеса или сдачи в аренду недвижимости. В то же время выигрыш в лотерею, алименты и различные пособия, стипендии и даже доходы от вложения средств в ценные бумаги банками в качестве доходов не учитываются.
«Кроме того, не стоит подавать веерную заявку на получение ипотечного кредита во все банки сразу. Это может не с лучшей стороны отразиться на кредитной истории. Каждый последующий банк увидит, куда уже обращался данный заемщик, а каждый отказ будет понижать кредитный рейтинг», — резюмировала она.