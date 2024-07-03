Эксперт: после 1 июля может упасть стоимость квартир с наценкой от застройщика

Эксперт рассказал про возможное снижение цен на квартиры в Москве и области

Во второй половине 2024 года произойдет небольшой период снижения цен, который затронет квартиры в ценовом сегменте от 5 до 15 млн рублей, сообщил РИАМО руководитель департамента новостроек компании «ТСН Недвижимость» Роман Поручик.

«Небольшой период снижения цен коснется квартир в ценовом сегменте от 5 до 15 млн рублей, которые подходят под условия ипотечных программ с господдержкой. На фоне нагнетания новостей о скором закрытии льготной ипотеки многие потенциальные покупатели решили ею воспользоваться, чем создали ажиотажный спрос. На него оперативно отреагировали застройщики, подняв цены в своих проектах на 10-15%», – сказал Поручик.

Он добавил, что после первого июля должны снизиться цены на квартиры, на которые застройщики сделали наценку из-за спроса.

Но это произойдет при условии полного закрытия программ льготного ипотечного кредитования. Если же останутся доступные для всех программы с рабочей ставкой 8-10%, то снижения цен ждать не стоит.

«После закрытия льготных программ застройщики могут временно откатить цены до прежнего уровня, чтобы стимулировать продажи. Но в дальнейшем они продолжат повышать цены из-за инфляции и возможного повышения стоимости строительных материалов. Рост цен на новые квартиры в большинстве ЖК будет коррелировать с уровнем инфляции», – рассказал эксперт.

Поручик отметил, что в хороших проектах со стабильным уровнем продаж застройщики будут более активно повышать цены, примерно на 1% в месяц или 10-15% в год.

«В любом случае, государство заинтересовано в развитии отрасли жилищного строительства, в которой задействовано огромное количество населения страны, поэтому власти продолжат поддерживать данную отрасль, а цены на новостройки будут расти как минимум на размер инфляции», – уточнил специалист.