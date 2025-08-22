Эксперт ответил, зачем на самом деле необходимы риелторы

сегодня в 19:30

Президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин рассказал, зачем на самом деле нужны риелторы, сообщает «ФедералПресс» .

«По нашим опросам, ключевым фактором выбора риелторских услуг является организационная сложность сделок с недвижимостью. Большинство граждан предпочитают делегировать такие задачи, как подбор подходящих вариантов, проведение переговоров, организация показов, согласование условий сделки», — отметил эксперт.

Вторым ключевым фактором является юридическая безопасность. Около 95% клиентов уверены в том, что проверка объекта и контрагентов является наиважнейшей частью работы риелторов.

В связи с этим основными причинами удовлетворенности клиентов работой специалистов являются профессиональная проверка объектов, грамотное ведение документации и эффективное сопровождение сделки.

Конкурентоспособность риелторов на рынке услуг и ключевым профессиональным компетенциям относят коммуникативные способности для ведения переговоров и поиска подхода к разным клиентам, оперативность работы, быстрое реагирование на запросы клиентов, юридическую экспертизу, выявлять риски и предотвращать возможные проблемы с документами и маркетинговые навыки, то есть эффективное продвижение объектов и поиск покупателей.