Эксперт оценила современное здание нового корпуса Кадетской школы

В Беговом районе столицы открылся новый корпус Кадетской школы № 1784 с детским садом, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик отметила, что такие проекты показывают, каким должно быть современное образовательное пространство.

В современном здании будут заниматься порядка 200 учеников начальных классов и столько же детей дошкольного возраста.

«Новое здание построено на месте старого — довоенной постройки. В распоряжении школьников — робокласс, медиатека, спортивный зал. После уроков можно заниматься творчеством и спортом. Например, есть театральная студия и клуб самбо. В садике планируется открытие адаптационных групп совместного пребывания детей и родителей, лингво- и логогрупп, групп раннего развития — от 1,5 до 3 лет», — поделился градоначальник.

Генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик уточнила, что детсады являются важнейшим элементом социальной инфраструктуры города. Они помогают детям адаптироваться к коллективу, развивать навыки общения и самостоятельности, а родителям дают возможность совмещать работу с воспитанием.

«Современные садики становятся все более разнообразными: например, открытие адаптационных групп или групп раннего развития позволяет удовлетворить разные потребности семей. Москва за последние годы демонстрирует отличные результаты в строительстве образовательной инфраструктуры: с 2011 года было построено более 640 школ и садов. Сегодня законодательство требует обязательного создания детсадов при строительстве жилых комплексов — это позволяет избежать перегрузки уже существующих объектов и поддерживает комфортную среду для семей. Яркий пример — новый корпус Кадетской школы № 1784 в Беговом районе. Здесь созданы современные условия для 200 школьников и 200 дошкольников: помимо просторных классов и групп есть медиатека, спортивный зал и даже театральная студия. Такие проекты показывают, каким должно быть современное образовательное пространство, где ребенок может учиться, развиваться и расти счастливым», — сказала эксперт.

С 2011 года в столице было возведено 643 детских сада и школы. В планах до 2027-го — построить еще 200 новых объектов образования.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве образовательных учреждений в столице.

«В рамках договоров с городом застройщики передают столице здания и сооружения, соответствующие установленным требованиям. По 13 соглашениям, заключенным в 2024 году, инвесторы возведут образовательные организации, рассчитанные суммарно более чем на 4,6 тысячи дошкольных и 9,8 тысячи школьных мест. 8 из 13 договоров заключены на строительство объектов в ТиНАО», — резюмировал вице-мэр.