Эксперт оценила преимущества планов по реновации

В столице в программу реновации включено еще 9 новых площадок, поделился мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале . Архитектор, эксперт комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России Евгения Муринец отметила, что программа реновации идет рука об руку с другими городскими программами, направленными на формирование комфортной городской среды.

Территории расположены в пяти районах столицы. Четыре в Южном Тушине, две в Покровском-Стрешневе, по одной в Можайском, Бирюлеве Западном и Щукине.

«Здесь можно будет построить 107,1 тыс. кв. м жилья, чтобы расселить 21 старый дом. Большая часть площадок находится на месте зданий, включенных в программу. Для возведения новостроек всего подобрано 662 территории общей мощностью порядка 11 млн кв. м», — написал градоначальник.

На сегодняшний день уже готовы 378 ЖК, в проектировании и строительстве числятся еще порядка 9 млн кв. м жилья.

Евгения Муринец прокомментировала ход программы реновации в столице.

«Здесь можно привести свежий пример Южного Тушина, в котором сразу четыре новые площадки организовали под реновацию. Следует отметить, что в Южном Тушине существует значительная площадка более 40 га бывшего Тушинского машиностроительного завода, территория которого сегодня занята складами, сервисами, либо же просто не эксплуатируется. Наличием промзоны, организованной без малого сто лет назад, объясняется и большое количество панельного пятиэтажного фонда, окружающего ее. В сегодняшних условиях как сама промзона, так и часть „панелек“ подлежат комплексной реорганизации по выше обозначенным программам. Дополнительно следует отметить озелененные общественные пространства района, благоустраиваемые городом: это и Кленовый сквер, и Сходненский ковш, и парковый комплекс Братцево с исторической усадьбой Строгановых. Именно такой комплексный подход к развитию территорий и дает синергетический эффект в виде комфортной среды для жизни», — сказала эксперт.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о ходе переселения в новостройки по программе реновации в четырех округах Москвы.

«Более 3,2 тысячи жителей 21 старого дома на севере, западе, востоке и юго-востоке столицы приступают к переселению по программе реновации. Для них подготовили семь современных жилых комплексов. Всего за время реализации программы реновации в Северном, Западном, Восточном и Юго-Восточном административных округах предложения равнозначных квартир уже получили более 100 тысяч человек», — заключил вице-мэр.