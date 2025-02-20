Подведены итоги строительных работ и создания сбалансированной городской среды в прошедшем году в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале . Директор по развитию компании по поставкам медицинского оборудования, председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения Опоры России Евгения Ермолаева отметила высокий уровень московских стандартов здравоохранения.

По словам мэра, в столице в 2024 году основной задачей оставалось создание сбалансированной городской среды, развитие транспортной и инженерной инфраструктуры, выполнение обязательств перед москвичами по программе реновации.

Градостроительный комплекс справился. Так, за прошлый год в городе ввели 14,2 млн кв. м недвижимости, из которых 6,5 млн кв. м — жилье.

Также сохранили высокие темпы по возведению объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

В числе ключевых строек на 2025–2026 годы запланированы северный участок Троицкой линии метро от «Новаторской» до «ЗИЛ»; новый многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира; комплексная реконструкция центрального московского ипподрома; национальный космический центр; новые корпуса МГОБ № 62 в Сколкове.

«Московские стандарты здравоохранения стали эталоном для всех регионов страны. Именно таким высоким требованиям отвечает многопрофильный комплекс Детской больницы святого Владимира, строительство которого завершится в 2025 году. Больница, построенная более 150 лет назад, неоднократно за свою историю расширялась и обновлялась. Но нынешняя реконструкция учитывает все самые современнее требования: в ней сосредоточены все диагностические и лечебные мощности, 20 стационарных отделений, клинико-диагностическая, бактериологическая и патоморфологическая лаборатории», — отметила директор по развитию компании по поставкам медицинского оборудования, председатель комиссии по лабораторной диагностике Московского отделения Опоры России Евгения Ермолаева.

Эксперт уточнила, что этот проект — наглядный пример сочетания традиций русской медицинской школы и современности.

«Крайне важно, чтобы все диагностические мощности находились именно в этом стационаре с учетом специфики больных. Речь идет о детях, значит, определенным образом нужно проводить диагностику, осуществлять взятие крови или другого биологического материала. Также очень важно сохранить текущий кадровый состав, который уже имеет большой опыт работы с больными детьми», — добавила Ермолаева.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о формировании спортивной инфраструктуры в столице.

«С 2020 по 2024 год в Москве появилось 100 объектов спорта совокупной площадью более 800 тыс. кв. м. 58 спортивных объектов общей площадью около 480 тыс. кв. м построили инвесторы. Только в 2024 году в столице появилось 17 новых спортивных сооружений совокупной площадью почти 140 тыс. кв. м. Среди них — дворец тенниса площадью 36 тыс. кв. м на территории олимпийского комплекса „Лужники“», — сказал Ефимов.