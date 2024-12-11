Эксперт оценил влияние КРТ на создание комфортной городской среды

Правительством столицы был утвержден проект планировки части промышленной зоны № 34 «Черемушки», его подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Архитектор, основатель архитектурной компании «Прогресс» Петр Анурин отметил важность комплексного развития территорий для экономического роста города.

Как отметил мэр, территория площадью 3,08 га, которую предстоит реорганизовать, располагается на юго-западе Москвы в районе Котловка рядом с пересечением улицы Большая Черемушкинская и улицы Дмитрия Ульянова. На данный момент площадку занимают устаревшие коммунальные и другие объекты.

По проекту планировки части промзоны «Черемушки» предполагается возведение современного жилого квартала для различных городских нужд, включая цели программы реновации.

На территории построят детсад площадью 99,13 тыс. кв. м, проведут озеленение, оборудуют пешеходные зоны, детские и спортивные площадки, а также обустроят парковки и проезды для автотранспорта. Планируется строительство трансформаторной и распределительной подстанций.

Благодаря реорганизации части промзоны в Москве появится более 110 новых рабочих мест. Реализация проекта проходит по программе комплексного развития территорий.

«Комплексное развитие территории подразумевает создание комфортной городской среды и экономический рост. В основе этих факторов лежит транспортная инфраструктура. Развитие транспортной инфраструктуры должно опережать строительство жилья и социальной инфраструктуры. Современная транспортная система с высокой пропускной способностью — это каркас, на котором строится гармоничный город», — сказал Петр Анурин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реорганизации участков в Ново-Переделкине.

«В Ново-Переделкине подлежат реорганизации 3 участка общей площадью 8,77 га, которые входят в один проект комплексного развития территории. Здесь предусмотрено строительство 138,5 тыс. кв. м недвижимости. Вложения в развитие площадок составят около 27,13 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект — 654,6 млн рублей. Реализация проекта даст городу свыше 1,5 тыс. рабочих мест», — отметил Ефимов.