Эксперт оценил влияние «эффекта Долиной» на рынок вторичного жилья

Старший партнер сети офисов Vysotsky Estate, эксперт рынка недвижимости Сергей Смирнов заявил, что влияние так называемого «эффекта Долиной» на рынок вторичной недвижимости в Москве значительно преувеличено.

Смирнов отметил, что на данный момент в Москве рассматривается не более 130 дел, связанных с возвратом квартир. По его словам, таких объектов на рынке немного, поэтому влияние прецедента с Ларисой Долиной на вторичный рынок жилья незначительно.

«Влияние на вторичный рынок очень сильно преувеличено, потому что квартир, которые продаются пенсионерами или ведомыми людьми, не так много на рынке, как кажется», — пояснил Смирнов в эфире радио Sputnik.

Он добавил, что прецедент возврата квартиры Ларисе Долиной не оказывает влияния на ценообразование вторичного жилья. По мнению эксперта, покупателям стоит работать с профессионалами, чтобы избежать подобных ситуаций.

Ранее стало известно, что Полина Лурье приобрела у Ларисы Долиной квартиру за 112 млн рублей, однако артистка через суд вернула себе жилье и не обязана возвращать деньги покупательнице. Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов заявил, что Верховный суд должен принять новое постановление по таким делам с учетом норм Гражданского кодекса и закона о компенсации добросовестному приобретателю.

