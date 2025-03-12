Эксперт оценил важность строительства жилья в Филимонковском районе

В Филимонковском районе Москвы построят современные жилые кварталы, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале . Заместитель директора по развитию архитектурного бюро Андрей Сологубовский положительно оценил грядущие изменения.

Как отметил Собянин, сейчас территорию рядом с шоссе Ракитки между Киевским и Калужским шоссе занимают старые здания. Их снесут, чтобы возвести свыше 2,5 млн кв. м недвижимости. В новых кварталах появятся научно-образовательный центр, гериатрический центр, поликлиника, детсады и школы, торгово-развлекательные, деловые и спортивные комплексы, другие объекты.

Запланировано построить свыше 20 км дорог с велодорожками, парковками и зарядными станциями для электромобилей. Будет благоустроено более 21 га общественного пространства.

«Для такого „молодого“ городского образования как Филимонковский район строительство масштабного жилого комплекса является отличным решением и важным событием. Москва разрастается, строительство нового комфортного жилья — это необходимость и полезный проект для развития городской инфраструктуры. Район интересен для проживания культурными и природными объектами, например, усадьба „Филимонки“ знаменитых архитекторов Петра Козиха и Владимира Лаптева, а также усадьба „Валуево“, Князе-Владимирский монастырь», — отметил Сологубовский.

Он добавил, что по проекту строительства нового жилого квартала предполагается застройка комфортной высоты — девятиэтажные строения, а также создание полноценной социальной инфраструктуры, что сделает район весьма привлекательным для жизни горожан.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве здания администрации в Филимонковском районе.

«В связи с изменениями в административно-территориальном делении ТиНАО появилась необходимость быстрого переустройства инфраструктуры органов местного самоуправления. Так, в деревне Середнево возвели здание для управы Филимонковского района. Объект общей площадью свыше 2,5 тыс. кв. м появился на улице Мешковский Лес, рядом с магистральной автодорогой М3 „Украина“ — Середнево — Марьино — Десна. Это позволит обеспечить удобный доступ для жителей района», — подчеркнул Ефимов.