Эксперт оценил роль КРТ в создании социальной инфраструктуры

На территории бывшего Тушинского аэродрома достроили школу, написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин. Урбанист, заместитель директора по развитию архитектурного бюро Андрей Сологубовский добавил, что значимость редевелопмента неэффективно используемых территорий заключается в комплексности подхода к развитию городского «полотна», структурности столицы.

«В здании на Волоколамском шоссе создано комфортное и безопасное пространство для обучения 825 ребят. Его возвел и безвозмездно передаст городу инвестор. Для педагогов и учащихся сделали универсальные и специализированные кабинеты, а также креативное пространство по типу университетского кампуса с лабораторно-исследовательскими комплексами», — уточнил градоначальник.

Центральным элементом школы стал атриум, который можно использовать как актовый зал или площадку для мероприятий.

Проект здания — победитель столичной премии в области архитектуры и градостроительства 2023 года в номинации объектов образования.

Корпус войдет в комплекс школы № 58. Первых учеников здесь примут в новом учебном году.

«Реализуемый проект реорганизации территории бывшего Тушинского аэродрома — очередной важный шаг градостроительной стратегии Москвы. Фактически создаются новые комфортные районы, где есть вся необходимая инфраструктура — современное жилье, торговые объекты, офисные и общественные пространства, образовательные и медицинские комплексы. Хороший пример тому открытие новой школы на Волоколамском шоссе в рамках реорганизации бывшего Тушинского аэродрома», — прокомментировал Сологубовский.

По его словам, современные планы образовательных объектов создаются по индивидуальным проектам, а еще учитывают целый ряд факторов, которые делают школы и детсады максимально комфортными и безопасными для юных горожан.

На сегодняшний день реорганизация территории бывшего Тушинского аэродрома ведется полным ходом. Возводится новое жилье и социальная инфраструктура, уже построен храм и культурно-выставочный центр, а также работают стадион «Спартак», уникальный спорткомплекс «Чкалов Арена» и возведен теннисный центр.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил о строительстве школ и детских садов по программе развития территорий.

«В рамках программы КРТ, наряду со строительством жилой недвижимости и созданием мест для работы и досуга, планируется возведение школ и детских садов. Среди них будут как частные, так и государственные учреждения. Сейчас город прорабатывает строительство 108 детских садов на 28,3 тыс. воспитанников и 94 школ для 68,1 тыс. учеников. Они появятся в составе новых городских кварталов на месте бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых участков общей площадью около 2,1 тыс. га», — заключил Ефимов.