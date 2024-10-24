Эксперт отметила многофункциональность столичной застройки по программе КРТ

На юге и востоке столицы по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют 4 участка нежилой застройки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В ЮАО недалеко от автовокзала „Красногвардейский“ построим общественно-деловые и другие объекты, включая гостиницу. Тем самым создадим порядка 660 новых рабочих мест», — рассказал Собянин.

Он добавил, что вместе с этим в ВАО будут реорганизованы 3 участка. Планируется для целей программы реновации и других городских нужд построить жилье, а также спорткомплекс с ресторанами, кафе и магазинами и детсад. Это принесет столице 1,2 тыс. новых рабочих мест.

Территории всех объектов будут озеленены и благоустроены.

Архитектор, член экспертного совета Минстроя России по формированию комфортной городской среды, эксперт комиссии по жилищной политике Общественного совета при Минстрое России, преподаватель магистратуры ИГСУ РАНХиГС по направлению «Стратегическое управление городом и урбанистика» Евгения Муринец напомнила, что московская программа КРТ стартовала ранее других в России, с принятием в 2020-м году одноименного федерального закона о КРТ, а точнее дополнений к Градостроительному кодексу РФ. Москва среди других субъектов имеет существенное отличие, связанное с быстротой принятия нормативной базы и оперативной реализацией проектов различной сложности, от традиционного благоустройства, до сложного капитального строительства крупных комплексов и сооружений.

«Например, заключив договор о первом в стране КРТ 4 года назад, когда еще на руках было только соглашение, город сегодня совместно с инвестором подошел вплотную к вводу завершающих объектов. Московское КРТ это практически везде многофункциональная застройка, состав которой определяется из потребностей и возможностей конкретного места. Здесь стоит отметить восток и юго-восток столицы, как одно из самых востребованных направлений в части КРТ. Эта востребованность обусловлена исторической производственной спецификацией округа с его многочисленными заводами и фабриками, которые размещались исходя из таких факторов как роза ветров, логистические задачи по транспортировке сырья и готового продукта во взаимодействии с регионами Поволжья и не только, с представительскими факторами северо-запада Москвы Первопрестольной в направлении столицы Российской империи Санкт-Петербурга и рядом других факторов», — сказала Муринец.

По ее словам, с учетом изменившихся геополитических, научно-технологических, градостроительных условий, разросшегося города, «отхватившего» производственные зоны, когда-то бывшие его окраинами, данные территории требуют комплексного редевелопмента, что и решается через столичную программу КРТ.

«Общая цель КРТ — сбалансированное развитие тех территорий города, которые сегодня в силу различных причин не являются полноценной городской тканью, пригодной для жилья, работы либо отдыха. Зачастую это бывшие промзоны, производства на которых когда-то были закрыты либо выведены за пределы города по причине вредности технологических процессов, логистических или иных аспектов. К примеру, первое КРТ возводится на территории бывшего комбината железо-бетонных изделий, который как с экологической, так и логистической точки зрения должен быть расположен за пределами заселенной территории», — отметила эксперт.

Она уточнила, что новое развитие не только насытит жизнью этот участок, но и повысит капитализацию соседних, так как жить рядом с комбинатом ЖБИ и жить рядом с современными многофункциональными жилыми кварталами, с садами, школами, поликлиникой, благоустроенными общественными пространствами — это разная по качеству и стоимости квадратного метра жизнь.

«Многие из территорий под КРТ содержат большое количество рабочих мест, что положительно влияет на экономику любого муниципалитета. В эпоху борьбы за человеческий капитал побеждает тот, кто создает сбалансированную комфортную среду и для работы, и для жизни в целом. Московская программа КРТ суммарно за период своего действия создаст более 750 тыс. рабочих мест, а бюджетный эффект составит более пяти трлн рублей — это те средства, которые город, получая от застройщика и экономических процессов, связанных с недвижимостью — с запуском новых производств и сервисов, возвращает своим налогоплательщикам, своим жителям путем создания всех социальных благ (той же транспортной сети, того же метрокаркаса, развитых общественных пространств, необходимых детских садов, школ и тд), свойственных мегаполису с ведущей экономикой мира», — подчеркнула Муринец.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о реализуемых в столице проектах КРТ.

«Комплексное развитие территорий — это механизм, который позволяет не урывками, а сбалансировано развивать ту или иную территорию. С точки зрения градостроительного развития это было верным решением. Сегодня в Москве из 236 проектов комплексного развития территорий уже 97 находятся в стадии реализации. Инвесторы и операторы КРТ проводят редевелопмент территорий общей площадью свыше 1,1 тыс. га. На участках планируется построить более 23,7 млн кв. м различной недвижимости, около половины которой, почти 10,7 млн кв. м, приходится на общественно-деловые и производственные объекты. Благодаря этим проектам в столице появится более 248 тыс. дополнительных рабочих мест», — отметил Ефимов.