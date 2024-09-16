Эксперт отметил значимость строительства спорткомплекса «Стальной»

Он станет важным центром спортивной жизни города.

Его возводят благодаря инициативе горожан. В здании будут: 50-метровый бассейн для жителей и профессиональных пловцов; детский бассейн; зал для занятий ОФП; административные, медицинские и технические помещения.

«Спорткомплекс смогут посещать более 1 700 человек в сутки. Сейчас объект готов наполовину. Завершены монолитные работы, на финальной стадии устройство кровли. Открыть комплекс планируется в следующем году», — уточнил градоначальник.

Дмитрий Мавзолевский, председатель комиссии по архитектуре и градостроительству МГО Опоры России поделился, что инициатива строительства принадлежит самим жителям, что подчеркивает важность развития спортивной инфраструктуры в городе.

«Эти объекты позволят привлечь к занятиям спортом больше людей, а также создать условия для профессионального роста спортсменов. Проект имеет большое значение для развития спорта в городе и улучшения качества жизни горожан. Как эксперт по строительству и архитектуре, я могу отметить высокое качество проекта и его соответствие современным требованиям к спортивным объектам. Я уверен, что новый спорткомплекс „Стальной“ станет значимым вкладом в развитие спортивной инфраструктуры города и будет способствовать популяризации здорового образа жизни среди горожан», — прокомментировал он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов напомнил о строительстве крупного физкультурно-оздоровительного комплекса в Хорошево-Мневниках.

«Предоставление городской земли для реализации масштабных инвестиционных проектов позволяет привлекать бизнес к развитию столичной инфраструктуры и созданию рабочих мест. Так, инвестору предоставлен участок площадью более 3,6 гектара на северо-западе столицы для возведения крупного спортивного объекта, в составе которого появится арена для игры в хоккей и занятий фигурным катанием, а также залы для единоборств и гимнастики. Общая площадь комплекса составит почти 30 тысяч квадратных метров», — заключил заммэра.

Открыть комплекс в Алексеевском районе планируется в следующем году.